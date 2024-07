A Sfax una stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare

E' entrata in funzione a Gargour, nel governatorato di Sfax, la prima unità dell'impianto di dissalazione dell'acqua di mare di con una capacità produttiva di 25mila metri cubi al giorno. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tap, sottolineando le parole del ministro dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca Abdelmonem Belati, secondo cui gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, siano essi a Djerba, Zarrat (governatorato di Gabes), Sfax o Sousse, fanno parte della politica del governo tunisino per una migliore gestione del cambiamento climatico.In occasione dell'entrata in funzione dell'impianto, il ministro ha aggiunto che "la risposta al cambiamento climatico non risiede esclusivamente nei progetti di desalinizzazione dell'acqua di mare, poiché esistono impianti di desalinizzazione delle acque sotterranee che sono diventate molto saline a causa dei successivi anni di siccità." "Per garantire una migliore gestione alla luce del cambiamento climatico e dei successivi anni di siccità, fornendo riserve idriche nel Sahel, nella Grande Tunisi e a Sfax, la politica del governo tunisino si basa ora su ciò che è noto come raccolta dell'acqua. Si tratta dell'installazione di due bacini idrici nelle regioni di Kalaa e Saida, di cui rispettivamente l'85% e il 95%, e la costruzione di 4 dighe che entreranno presto in funzione", ha sottolineato.Il direttore centrale dell'impianto di dissalazione dell'acqua di mare di Gargour, Mohamed Zaara, aveva precedentemente dichiarato alla Tap che le altre tre unità dell'impianto di Gagour saranno operative, con la stessa capacità della prima, in modo che la capacità totale dell'impianto potrà salire a 100mila m3 al giorno dal prossimo settembre.

