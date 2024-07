Al via esperimento per ridurre evaporazione acqua in Tunisia

TUNISI, 11 LUG - La Tunisia intende avviare un esperimento volto a ridurre l'evaporazione dell'acqua in uno dei piccoli laghi del Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, Abdelmonem Belati, durante una sessione plenaria dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, aggiungendo che questo fenomeno è aggravato dall'aumento delle temperature negli ultimi anni. La Tunisia non si aspettava di avvertire l'impatto del cambiamento climatico così rapidamente e le riserve d'acqua in tutte le dighe non superano il 29% della loro capacità.



Questo fatto è allarmante, soprattutto considerando che la Tunisia sperimenta un'evaporazione giornaliera di circa 700.000 metri cubi d'acqua, ha affermato il ministro rispondendo a una domanda del deputato Youssef Toumi. "Il ministero dell'Agricoltura sta lavorando per mitigare la perdita d'acqua indotta dall'evaporazione nelle dighe esplorando varie soluzioni tecniche", ha inoltre affermato.



Il ministero sta cercando di creare un comitato incaricato del cloud seeding, ha detto Belaati. Diversi Paesi hanno implementato con successo questa operazione per soddisfare il loro fabbisogno di acque superficiali.



La Tunisia sta cercando di rafforzare le proprie risorse idriche attraverso la costruzione di sei nuove dighe e la creazione di nuovi impianti di desalinizzazione tra cui quello di Sfax, che sarà presto operativo. L'impianto fornirà alla regione 100.000 metri cubi al giorno. Il ministro ha detto che il suo dipartimento ha installato le attrezzature necessarie per integrare una serie di pozzi abbandonati nella rete di approvvigionamento di acqua potabile. (ANSAmed).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA