Egitto secondo in Medio Oriente per iniziative per l'ambiente

(ANSAmed) - IL CAIRO, 04 GIU - L'Egitto è al 22/o posto nel mondo e al secondo in Medio Oriente nell'indice di performance sul cambiamento climatico per l'anno 2024. Lo fa sapere l'Istat egiziano (Capmas) che ha pubblicato un rapporto in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente 2024 che si celebra domani.Il rapporto indica che l'Egitto ha raggiunto la posizione n.22 su 67 paesi inclusi nel Climate Change Performance Index (Ccpi) per l'anno 2024, davanti all'Algeria, che ha raggiunto la posizione n. 54, alla Turchia, che ha raggiunto la posizione 56, e agli Stati Uniti. Gli Emirati Arabi sono al 65/o posto.In Medio Oriente e Nord Africa l'Egitto è 2/o dopo il Marocco, soprattutto per avere adottato misure per investire in progetti di energia rinnovabile su larga scala, e per avere incoraggiato l'installazione di energia solare ed eolica. Il numero di auto convertite a metano ha raggiunto quota 507 mila rispetto alle 450 mila di fine 20022, con un incremento del 12,8%. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA