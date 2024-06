Al via il censimento delle cicogne bianche in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 04 GIU - L'Associazione "Les Amis des Oiseaux" (Aao/BirdLife Tunisia) e i suoi partner hanno avviato, dal 3 al 30 giugno, il censimento nazionale della popolazione riproduttiva della cicogna bianca in Tunisia. L'annuncio è stato fatto durante un workshop di informazione e formazione presso la Banca del Gene della Tunisia."TunStorkCensus2024", questo il nome del censimento, consentirà a osservatori esperti e cittadini di partecipare al censimento segnalando i nidi di cicogna e i loro occupanti all'Aao/Birdlife Tunisia attraverso una piattaforma digitale.L'obiettivo è anche quello di raccogliere dati rilevanti sull'ubicazione dei nidi e su alcuni rischi, come l'elettrocuzione o la presenza di plastica nei nidi, per contribuire alla protezione di questa specie patrimonio dell'umanità.Questo monitoraggio fa parte del Censimento internazionale della cicogna bianca, al quale la Tunisia ha partecipo' già nel 1998/99, nel 2004 e nel 2014/15 ed è sostenuto da diverse istituzioni e organizzazioni nazionali, tra cui i ministeri dell'Ambiente e della Gioventù, la Direzione generale delle Foreste e varie Ong locali. Il sostegno finanziario è fornito dal Centro per la cooperazione mediterranea dell'Iucn, dall'Unione per la conservazione della natura e della biodiversità (Nabi, partner di Birdlife in Germania), dal Wwf Nord Africa, dalla società di consulenza "Environnemental Assessment and Management" e dalla "Société Hôtelière et Touristique du Nord-Ouest". Questo sostegno ha reso possibile la creazione della piattaforma digitale, la formazione degli osservatori e la logistica di una missione sul campo di 10 giorni per visitare tutti i governatorati ove sono presenti i nidi di cicogna.L'ultimo censimento decennale internazionale della cicogna bianca, nel 2014/15, ha rivelato una popolazione globale di 265.000-280.000 coppie nidificanti in Eurasia e Nord Africa. In quel periodo, la popolazione in Europa occidentale e Nord Africa di cignogne bianche è aumentata in media del 38% rispetto all'anno precedente. Anche la Tunisia ha registrato un netto aumento della specie. Dal 1999, quando sono stati contati 358 nidi occupati, nel 2014/15 si sono contate più di 1.000 coppie riproduttive. Nel 2022, l' "Etude d'élaboration de la liste rouge des espèces menacées en Tunisie: Avifaune et Flore", coordinato dal ministero dell'Ambiente, ha stimato la popolazione di cicogna bianca tunisina in 1.000-1.200 coppie o 2.000-2.400 uccelli adulti. (ANSAmed).

