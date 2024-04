Atene, 'Ankara politicizza la questione del parco marino Egeo'

(ANSAmed) - ATENE, 10 APR - "L'annuncio del ministero degli Esteri turco politicizza una questione puramente ambientale. I governi dovrebbero essere sensibili alla sfida universale della protezione dell'ambiente, piuttosto che sfruttarla per fare impressione". Così, tramite un comunicato, il ministero degli Esteri greco ha risposto al comunicato del suo collega turco, a proposito della prossima creazione di un parco marino greco nel mar Egeo.A questo proposito, Ankara ha invitato Atene a non porre "all'interno della propria agenda le questioni in sospeso dell'Egeo e le questioni riguardanti lo status di alcune isole, isolotti e scogli la cui sovranità non è stata ceduta alla Grecia dai trattati internazionali", riferendosi a un'annosa disputa tra i due Stati affacciati sull'Egeo."Il governo greco continuerà a salvaguardare la sovranità e i diritti sovrani del Paese nel quadro dei principi della politica estera", si legge nel comunicato del ministero greco. Atene ha poi ribadito di rispettare il diritto internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. "L'uso di metodi ibridi per ottenere vantaggi geopolitici non è coerente con la politica estera greca", ha concluso. (ANSAmed).

