Tunisia:da Banca Mondiale sostegno per cambiamento climatico

"La Banca Mondiale (BM) è disposta a fornire ulteriore sostegno alla Tunisia nei progetti di lotta al cambiamento climatico e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica", ha dichiarato venerdì il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa (Mena), Férid Belhaj, durante un incontro avuto al Palazzo del Governo nella Kasbah con il Primo ministro Ahmed Hachani.Durante l'incontro, Hachani ha apprezzato la cooperazione tra la Tunisia e la Banca Mondiale in diversi settori, in particolare per quanto riguarda progetti finanziati dalla Banca, si legge in un comunicato dell'esecutivo tunisino. Belhaj, ha affermato che la sua istituzione è "pronta a continuare a svolgere il suo ruolo di partner a lungo termine per la Tunisia, per mantenere il suo sostegno alle riforme e al processo di sviluppo socioeconomico del Paese per una crescita inclusiva e sostenibile".Nella sua visita in Tunisia, Belhaj ha incontrato anche il governatore della Banca centrale tunisina (Bct), Fethi Zouhair Nouri. L'incontro è stato l'occasione per uno scambio di opinioni sulla situazione economica del paese e sulle prospettive di cooperazione tecnica tra le due istituzioni, si legge in una nota della Bct. I colloqui si sono concentrati anche sull'importanza delle riforme per lo sviluppo delle energie rinnovabili in un contesto internazionale caratterizzato dall'esacerbazione dei rischi associati al cambiamento climatico, in particolare nella regione Mena, sottolineando al contempo il ruolo che le istituzioni internazionali dovrebbero svolgere nel reperire e allocare risorse finanziarie adeguate a questo scopo.Il governatore della Bct ha sottolineato che la posta in gioco per la Tunisia nel prossimo periodo è quella di riprendere gli investimenti e la crescita attraverso politiche settoriali in grado di creare valore, e allo stesso tempo riuscire a realizzare i grandi progetti di transizione digitale, energetica ed ecologica."Un migliore coordinamento delle politiche pubbliche, fiscali e monetarie resta una condizione necessaria per affrontare le sfide economiche e sociali", ha affermato Nouri, illustrando gli sforzi compiuti dalle autorità tunisine per controllare gli squilibri macroeconomici, "come testimoniano il netto miglioramento del settore estero e l'allentamento delle pressioni inflazionistiche nell'ultimo anno".Il governatore ha elogiato il costante sostegno della Banca Mondiale, sia dal punto di vista finanziario che tecnico, sottolineando gli sforzi compiuti dagli esperti di questa istituzione finanziaria per sostenere un gran numero di importanti progetti strategici all'interno della Bct, compresa la promozione della finanza digitale e dell'inclusione finanziaria, e il miglioramento della resilienza del settore bancario, oltre ai progetti relativi "all'ecologizzazione" del settore finanziario.

