Cop28: a Dubai si discute sul futuro del pianeta

ROMA - Il futuro del pianeta è in cima all'agenda quando la prossima settimana avrà inizio a Dubai la cruciale conferenza sul clima Cop28.



Decine di migliaia di leader mondiali, ministri, negoziatori, ecoattivisti e capitani d'industria convergeranno nell'emirato per due settimane di colloqui cruciali volti a sviluppare un piano d'azione urgente per affrontare la crisi climatica.



Ma l'incontro storico sarà tutt'altro che un luogo chiuso per le discussioni governative, con i membri del pubblico invitati a contribuire a orientare la conversazione sul cambiamento climatico in una serie di eventi presso il sito ospitante di Expo City Dubai e in iniziative di base pianificate in tutti gli Emirati. .



La Cop28 inizierà giovedì 30 novembre, con i primi tre giorni del vertice aperti solo ai delegati. Ciò includerà un importante vertice dei leader l'1 e il 2 dicembre.



Il sito della Cop28, scrive il quotidiano emiratino The National, sarà suddiviso in zone blu e verdi.



La Zona Blu della Cop28 sarà aperta dal 30 novembre ai capi di Stato, ai funzionari governativi accreditati e ai media, ed è gestita dall'Onu.



La Cop28 Green Zone, situata nel quartiere della sostenibilità di Expo City Dubai, sarà aperta al pubblico per gran parte della conferenza. Un'ampia varietà di eventi e laboratori saranno gratuiti per il pubblico nella Zona Verde dal 3 al 12 dicembre. Conterrà mostre interattive, installazioni artistiche, proiezioni di film e più di 300 conferenze e discussioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità.