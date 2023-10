(ANSAmed) - ROMA, 03 OTT - Il Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi, in visita a Doha per l'inaugurazione di "EXPO Doha 2023 - Green Desert, Better Environment", esposizione universale dedicata all'orticultura, all'ambiente e alla sostenibilità, ha tenuto per l'occasione un incontro bilaterale con l'omologo qatarino, Ministro di Stato agli Affari Esteri, Lolwah Rashid Al Khater. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati temi di mutuo interesse per Italia e Qatar, in particolare i principali dossier regionali e i seguiti della conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni, a cui la stessa Al Khater ha preso parte.



Il sottosegretario Tripodi ha incontrato anche la sceicca Hamad Al Thani, ceo di Qatar Foundation, con la quale ha analizzato progetti di cooperazione scientifica, innovazione e ricerca tra Italia e Qatar. (ANSAmed).





