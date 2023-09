Rischio innalzamento mari, un metro in più nel 2100

PISA - Se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale, nel 2100 il livello del mare sulla Terra potrebbe aumentare anche fino a un metro, con danni sempre maggiori per mareggiate e fenomeni estremi. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Earth System Science Data a cui hanno partecipato i docenti Matteo Vacchi dell'Università di Pisa e Alessio Rovere dell'Università Ca' Foscari di Venezia come primo autore.



"La ricerca - spiega l'Ateneo pisano - ha messo insieme tutti i dati esistenti relativi al livello del mare durante l'ultimo periodo interglaciale, 125mila anni fa, in cui la Terra è stata lievemente più calda rispetto ad oggi, circa 1-1,5 gradi su scala globale e 3-5 ai poli. Secondo l'atlante on line creato dai ricercatori, il livello dei mari all'epoca era tra i 3 e i 9 metri più alto di adesso". Secondo Matteo Vacchi, "il riscaldamento climatico odierno deriva invece, in larga parte, dall'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera dovuto all'effetto antropico e a livello globale le zone più vulnerabili all'innalzamento del livello del mare sono gli atolli nel Pacifico e le gradi piane costiere del sud-est asiatico, mentre nel Mediterraneo sono particolarmente vulnerabili la laguna di Venezia, l'alto Adriatico, e in generale le grandi piane costiere, per esempio il Volturno di Napoli, ma anche la piana pisana in Toscana, e per il nord Africa le zone costiere pianeggianti della Tunisia, del Marocco e il Delta del Nilo".



I dati messi assieme dallo studio, sottolinea l'Ateneo, "sono fondamentali per delineare dei modelli climatici futuri e se infatti si dovesse fondere tutta la calotta glaciale che copre attualmente la Groenlandia, il livello globale del mare salirebbe di circa 7 metri, mentre se si dovesse fondere tutta la calotta antartica l'aumento sarebbe di ulteriori 58 metri".



Ciò che preoccupa oggi, conclude Vacchi, "sono i tassi di risalita, ovvero l'accelerazione avvenuta negli ultimi 150 anni, in concomitanza con l'inizio della rivoluzione industriale che ha aumentato enormemente le emissioni di gas serra nell'atmosfera".