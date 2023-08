'Water matter', a Tunisi una mostra sulla crisi idrica

(ANSAmed) - ROMA, 30 AGO - La crisi idrica e le sfide ecologiche. E' su questo tema che si terrà, da domani al 2 settembre a Dar Ben Achour, la medina di Tunisi, una mostra intitolata 'Water Matter' con la partecipazione di un gruppo di artisti tunisini e internazionali, tra cui un'italiana, che presenteranno nuove sperimentazioni riflettendo sull'uso della luce e dell'acqua come mezzi e materiali artistici. L'evento rientra nel progetto 'Interference summer' che mira ad aumentare la consapevolezza sulla crisi idrica in corso e le sue sfide ecologiche, tecnologiche e socioculturali attraverso l'arte contemporanea.



"Questa mostra è uno spazio per lo scambio e il dibattito su questioni legate all'acqua, nonché sul ruolo dell'arte contemporanea non solo nel mondo attuale, ma anche all'interno del contesto locale del Paese", si legge in un comunicato stampa, scrive l'agenzia Tap.



Dal disegno, alla pittura digitale, al video e all'installazione, una varietà di mezzi e discipline tradurranno idee e nozioni sull'acqua, trasformando il sito storico di Dar Ben Achour in uno spazio di scambio tra l'artista e il pubblico, la memoria e l'immaginario. (ANSAmed).





