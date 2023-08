Youth Geocamp nel Maiella Unesco Global Geopark, 10 posti

(ANSA) - SULMONA, 18 AGO - Sono aperte fino al 21 agosto le candidature per partecipare al primo 'Youth Geocamp' del Maiella Unesco Global Geopark. Si tratta del primo workshop altamente formativo organizzato dal Parco Nazionale della Maiella, ente gestore del Geoparco Maiella, per permettere a dieci giovani tra i 20 e i 30 anni di conoscere meglio e in maniera più approfondita le caratteristiche di un Geoparco e le opportunità che offre.



Dal 17 al 24 settembre prossimi i giovani selezionati parteciperanno ad attività principalmente sul campo con esperti legati al Geoparco Maiella, italiani e non. Escursioni in alta quota, attività con i tecnici del Parco, incontri con i custodi del territorio e tanto altro: queste saranno le attività caratterizzanti il primo 'Youth Geocamp Maiella Unesco Global Geopark', dove i giovani saranno accompagnati dalle Guide del Parco Nazionale della Maiella.



Per la partecipazione https://www.parcomajella.it/candidatura-geocamp-maiella-unesco-g lobal-geopark.htm . L'esito della candidatura sarà comunicato dall'Ente Parco Nazionale della Maiella entro il 4 settembre.



(ANSA).





