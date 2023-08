WestMed Project Awards: premiato il progetto Bleu-Adapt

(ANSA) - TUNISI, 14 AGO - Il progetto Bleu-Adapt, implementato dalla Tunisia per la conservazione degli habitat marini, ha vinto il WestMED Project Awards 2023, organizzato dall'Unione per il Mediterraneo (UpM) con il sostegno della Commissione europea per premiare gli sforzi dei paesi del Mediterraneo, in particolare nel contesto di progetti marittimi locali e regionali. Bleu-Adapt, classificatosi al primo posto su 62 progetti presentati da una dozzina di paesi, tra cui Algeria, Libia e Marocco mira a contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree costiere e alla conservazione degli habitat naturali nel Mediterraneo migliorando la gestione delle specie algali marine, in particolare all'interno e intorno alle isole Qorakna al largo delle coste siciliane. Obiettivo principale è fornire una risposta rapida all'invasione biologica del Granchio Blu e supportare la gestione del problema in stretta collaborazione bilaterale, in modo da arrivare ad un'analisi approfondita del rischio che sarà alimentata da informazioni ecologiche e socioeconomiche raccolte attraverso approcci partecipativi con la comunità dei pescatori.



Ad oggi, il progetto Bleu-Adapt ha potuto migliorare i risultati della Strategia Nazionale per la Valutazione della Pesca del Granchio Blu nel Golfo di Gabès (2017-2020), sostenere procedure congiunte per il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi marini e garantire il trasferimento di tecnologie innovative tra le sponde del Mediterraneo (Tunisia e Italia)", ha affermato il ministro dell'Agricoltura tunisino, Abdelmonem Belaati, aggiungendo che la Tunisia utilizzerà il premio per continuare ad attuare il progetto. Il premio consiste in un trofeo, un attestato e l'opportunità di presentare Bleu-Adapt alla conferenza WestMED 2023 a Malta, arcipelago nel Mediterraneo centrale tra la Sicilia e la costa nordafricana. Il team del progetto, composto da tunisini e italiani, beneficerà inoltre di una sessione di coaching con esperti dell'hub nazionale WestMED per ampliare il progetto, di pubblicità attraverso i canali di comunicazione WestMED e di un biglietto aereo e un alloggio per partecipare al WestMED Conferenza 2023.



Bleu-Adapt è frutto di una collaborazione con l'Amministrazione Generale della Pesca Marina e dell'Acquacoltura di Tunisi, l'Istituto Nazionale Tunisino di Scienze Agrarie, l'Istituto Superiore di Pesca Marina e Biologia Acquatica Benzerert (Ispab), il Distretto della Pesca e Crescita Blu (Cosvap), l'Università di Palermo e altri partner della società civile e delle organizzazioni professionali. (ANSA).





