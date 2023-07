Al via in Giordania campagna per ridurre lo spreco dell'acqua

(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - Il ministero dell'Acqua e dell'Irrigazione della Giordania ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull'acqua e razionalizzazione dei consumi. Lo scrive l'agenzia Petra.



La campagna - si legge in una nota - mira a promuovere la salvaguardia della rete idrica, a razionalizzarne il consumo, grazie anche a un uso più consapevole e all'organizzazione di workshop, conferenze e programmi di formazione per dipendenti e lavoratori.



Omar Salameh, vicesegretario generale della Jordan Water Authority, ha affermato che la campagna fa parte degli sforzi in corso del settore idrico per aumentare la consapevolezza della situazione idrica e delle sfide nel Regno. Salameh ha spiegato che il settore idrico sta compiendo grandi sforzi per superare varie sfide riutilizza le fonti idriche disponibili in vari ambiti, collaborando con le principali istituzioni e utilizzando le migliori tecnologie moderne per razionalizzare i consumi, ridurre gli sprechi idrici e mantenere la qualità dell'acqua.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed