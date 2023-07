Dalla Banca Mondiale 315 milioni al Marocco per l'acqua

RABAT - La Banca Mondiale sostiene con un impegno finanziario di 350 milioni di dollari (circa 315 milioni di euro) il piano di governo del Marocco per l'approvvigionamento dell'acqua potabile e per l'irrigazione. Il piano è stato lanciato nel 2020 e ha come primo obiettivo quello di coprire il fabbisogno interno fino al 2027, ma il progetto è parte di uno studio più ampio che si estende fino al 2050.



Il Programma della Banca Mondiale contribuirà a finanziare un sottoinsieme di attività comprese nella prima parte, attraverso tre pilastri strategici operanti in sinergia: rafforzare la governance del settore idrico; migliorare la sostenibilità finanziaria e l'efficienza nell'uso dell'acqua; una migliore integrazione delle risorse idriche non convenzionali. Il programma rientra nelle priorità strategiche della Banca mondiale nella regione Mena, tra cui l'uguaglianza di genere e il cambiamento climatico; e sostiene l'attuazione delle raccomandazioni del Rapporto sul clima e lo sviluppo del Marocco della Banca mondiale, pubblicato nell'ottobre 2022.



Il Marocco è considerato area ad alta vulnerabilità. La penuria di risorse idriche impone vincoli economici significativi, che dovrebbero peggiorare ulteriormente man mano che il paese si avvicina alla soglia critica di 500 metri cubi di acqua pro capite all'anno, entro il 2030. Il piano governativo finanziato dalla Banca Mondiale contribuirà a rafforzare la governance del settore idrico proteggendo le risorse idriche sotterranee, migliorando la qualità e la disponibilità delle informazioni relative all'acqua, sostenendo le prestazioni delle agenzie di bacino idraulico, sviluppando sistemi di informazioni e dati sull'acqua e, infine, imponendo la pubblicazione di rapporti agli operatori multiservizio.



L'obiettivo è quello di risparmiare 25 milioni di metri cubi di acqua potabile nelle reti di distribuzione, ovvero l'equivalente del consumo annuo di due grandi provincie e mira inoltre a rendere disponibili per il riutilizzo 52 milioni di metri cubi di acque reflue trattate, secondo lo studio della Banca mondiale. Un piano che punta a migliorare la resilienza climatica del settore idrico, seguendo da un lato un modello di sviluppo e contribuendo dall'altro a riconoscere il valore dell'acqua anche aumentando la trasparenza dei costi lungo la catena d'uso e di distribuzione. Inoltre, il programma mira a migliorare un ambiente favorevole alla desalinizzazione e al riutilizzo dell'acqua trattata, due soluzioni quasi essenziali per aumentare le risorse idriche del Marocco.