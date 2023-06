Clima, a Fes la terza conferenza internazionale sull'acqua

(ANSAmed) - RABAT, 28 GIU - Il Marocco ospita a Fes, il 6 e il 7 luglio, la terza conferenza internazionale sull'acqua e il clima (terza ICCS), sul tema "Gestione dei bacini: chiave per l'adattamento e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile". In due giorni, oltre 500 tra esperti e politici discuteranno attorno a cinque punti chiave: innovazione e tecnologie per il risparmio idrico, gestione delle acque sotterranee, governo dell'acqua, mobilizzazione delle risorse idriche e coinvolgimento dei bacini. Sede dell'evento è il Marriot Jnan. La conferenza ha il patrocinio reale e l'organizzazione è gestita da Ministero delle attrezzature e dell'acqua del Marocco (MEE), Rete internazionale delle organizzazioni di bacino (INBO) e dal Consiglio mondiale dell'acqua (WWC), secondo quanto fa sapere il comunicato stampa.



Obiettivo principale dell'evento, dopo quello di Rabat del 2016 e di Marsiglia del 2017, è dibattere e discutere l'attuazione della Gestione Integrata delle Risorse Idriche (IWRM) e mettere in luce le diverse esperienze internazionali in questo ambito per far fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico, precisa il comunicato. Inoltre, "sarà dato un forte segnale alla comunità internazionale dell'acqua e del clima sulla necessità di raddoppiare gli sforzi per l'implementazione della IWRM a livello di bacino, come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici", aggiunge il comunicato. (ANSAmed).





