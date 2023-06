Con le 'Guide del Parco' alla scoperta della Maiella

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - Organizzano escursioni guidate e visite turistiche, coordinano attività di educazione all'ambiente, promuovendo contestualmente il territorio: sono le 'Guide del Parco', istituite in Italia con la Legge Quadro 394/91 sulle aree protette e da oggi presenti anche nel Parco Nazionale della Maiella, primo in Abruzzo a conferire un titolo ufficiale ed esclusivo, come già fatto da altri Parchi nazionali, quelli dei Monti Sibillini, dell'Isola di Pantelleria, della Val Grande, del Pollino, del Gran Paradiso e dell'Arcipelago Toscano. Si tratta di 16 professionisti già attivi nel settore da anni. "Era importante, a oltre 25 anni dall'istituzione dell'Ente, dare avvio a tale processo, considerando il momento particolare del comparto turistico. Il progetto del corso è stato rappresentato alla Regione Abruzzo e ha trovato disponibilità e sostegno" ha detto il presidente del Parco Lucio Zazzara all'Aurum di Pescara che, quale sede di rappresentanza dell'ente Parco, ospita oggi un'intera giornata dedicata al racconto di un anno di attività.



Queste prime 16 "Guide del Parco" sono già accompagnatori di media montagna, guide ambientali escursionistiche Aigae, guide turistiche iscritte all'albo della Regione Abruzzo.



"Noi abbiamo organizzato il corso, 120 ore dall'ottobre 2022, in 25 lo hanno seguito, tutti professionisti con un loro bacino d'utenza - ha spiegato il direttore del Parco Luciano Di Martino - In 16 hanno completato il corso, altri 9 lo completeranno. Lo abbiamo allestito sulla base della Legge quadro del 1991, la Regione, con propria Determinazione Dirigenziale del 20 luglio 2020, ha riconosciuto il nostro percorso formativo cui ha fatto seguito, con L.R. 23 del 2021, una modifica a requisiti e caratteristiche delle guide. Ringraziamo le nostre 16 guide perché ci daranno un grosso sostegno guidando i visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio e accostando a queste ultime il racconto e la descrizione delle attività del Parco".



Le sedici guide del Parco sono: Vincenza Bizzoni, Salvatore Costantini, Barbara Dalla Costa, Violetta De Luca, Claudia Della Penna, Filippo Di Donato, Emanuele Di Marco, Paolo Granà, Francesco Mazzocca, Nunzio Mezzanotte, Luca Nardelli, Marilisa Rubino, Massimiliano W. Santoleri, Luca Spinogatti, Francesca Tantalo, Andrea Tomassetti. (ANSA).





