Oman costruirà tre dighe per proteggersi dalle inondazioni

(ANSAmed) - ROMA, 12 APR - L'Oman ha annunciato la costruzione di tre dighe per prevenire le inondazioni nel sultanato. Lo riferisce il quotidiano emiratino The National. Il sultano Haitham ha emesso tre decreti reali per la costruzione di dighe a Wadi Al Ansab nel governatorato di Muscate, a Wadi Tahwa nel governatorato di Al Sharqiyah Sud e a Wadi Al Zuhaimi nel nord di Al Batinah. I decreti stabiliscono che le autorità locali possono acquisire terreni, se necessario, in base alla legge sull'esproprio dei beni di pubblica utilità dell'Oman.



Le inondazioni nei wadi (canaloni o canyon) dell'Oman sono diventate più frequenti negli ultimi anni soprattutto perché possono riempirsi rapidamente e senza preavviso durante i forti temporali. L'estate scorsa, 19 persone hanno perso la vita quando le forti piogge hanno colpito gran parte dell'Oman durante le festività di Eid Al Adha, provocando un rapido innalzamento delle acque nei wadi e onde alte sulle spiagge. Un totale di 40 persone vennero soccorse in diversi governatorati durante il maltempo che ha visto cadere tra i 30 e gli 80 millimetri di pioggia in 24 ore. (ANSAmed).





