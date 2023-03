(ANSA) - VERONA, 25 MAR - "Boicottiamo il Trentino, fino a che gli animali liberi non saranno rispettati". Con questo slogan alcune persone aderenti al Movimento Centopercentoanimalisti si sono presentati al casello di Verona nord dell'autostrada del 'Brennero'. L'azione della cosiddetta 'offensiva di primavera' era in favore degli orsi. Questo perché la Provincia di Trento ha deciso l'abbattimento di un plantigrado dopo che questo, disturbato dalla presenza di persne, ha aggredito un uomo.



Per gli ambientalisti la Provincia non avrebbe le competenze per decidere in materia. Al casello sono inte tre pattuglie della Polizia che successivamente hanno identificato quanti manifestavano. (ANSA).





