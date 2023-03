Amb. Egitto alla Fao, sicurezza alimentare gioca ruolo sul clima

IL CAIRO - La Cop27, il vertice mondiale sul clima tenutosi nell'autunno scorso a Sharm El-Sheikh, ha sottolineato l'importanza di intrecciare le questioni climatiche con molte altre questioni internazionali, "a cui si aggiunge la questione della sicurezza alimentare". Lo ha evidenziato Bassam Rady, il nuovo ambasciatore egiziano in Italia, durante una speciale sessione informativa dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) presso la sua sede permanente a Roma.



A riferirlo all'ANSA è stato lo stesso ex-portavoce del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ricordando che la "sicurezza alimentare", nel senso della sufficiente disponibilità di cibo per la popolazione, è stato l'obiettivo della recente missione guidata al Cairo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.



Alla missione del 14 marzo ha partecipato anche il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e, fra le organizzazioni internazionali, proprio la Fao.