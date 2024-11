Arriva un nuovo Intercity con livrea di Oceania 2

Una livrea personalizzata che celebra Vaiana, l'eroina di Oceania, di ritorno al cinema con una nuova avventura. Poi, all'interno, spazi tutti da scoprire, di cui uno dedicato ai bambini che, attraverso il gioco, possono scoprire la bellezza del viaggio e imparare qualcosa in più su riciclo e sostenibilità ambientale. Trenitalia presenta il suo Intercity dedicato a Oceania 2, il cartone in uscita al cinema il prossimo 28 novembre, protagonista del sesto convoglio nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Disney.

Per presentare la partnership, stamattina al binario 26 della stazione di Roma Termini, oltre al presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, il direttore business Intercity, Domenico Scida, e il direttore Marketing di Trenitalia, Mario Alovisi, anche l'Ad di The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo, il regista della pellicola, David Derrick Jr., alcuni ambassador Intercity e le voci italiane del film.

"Dentro abbiamo un'area prototipo dedicata ai bambini, siamo sempre più vicini alle famiglie e alle donne", ha detto Stefano Cuzzilla all'ANSA. Ed effettivamente la protagonista del film d'animazione si presta anche a un ragionamento sul 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Per noi è una giornata importante - ha aggiunto - ci abbiamo tenuto a fare la presentazione proprio oggi, per non scordarci ciò che avviene nel mondo. Noi stiamo cercando di essere sempre più attenti a temi come il gender pay gap, lavorando con i fatti invece che con gli annunci come viene fatto molte volte".

"Questo film parla di scoperta, libertà, famiglia, e la famiglia è proprio un target di Intercity - ha aggiunto Domenico Scida - quest'anno più di 700mila famiglie hanno scelto Intercity per i loro viaggi, più del 5% rispetto all'anno scorso. Oltre alla pellicolatura c'è una grande novità, ovvero il prototipo dell'area family, dedicata ai bambini ma non solo, anche ai ragazzi perché è una vera e propria area educativa realizzata con materiali sostenibili".

"La partnership con Disney è consolidata da diversi anni - ha concluso Mario Alovisi - crediamo molto in questa partnership perché c'è un perfetto connubio tra i brand anche in funzione di quelli che sono i nostri clienti: ragazzi, giovani e famiglie".