Il Gruppo Fs presenta Regionale, nuovi treni verdi e hi tech

Nasce “Regionale”, il nuovo brand che i passeggeri troveranno sui treni di Trenitalia che diventano verdi e hanno livree completamente rivisitate.Le novità sono state presentate presso la stazione di Roma Ostiense in occasione della consegna del 500esimo treno di ultima generazione. "Il nuovo brand Regionale non è solo un nome o il colore del treno, che sarà verde, ma sta a significare anche lo sforzo che Trenitalia insieme alle regioni ha fatto negli anni scorsi e farà ancora nei prossimi anni per ammodernare la flotta", ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi indicando l'obiettivo di sostituire l'80% dei treni vecchi con treni nuovi, più belli, comodi, sostenibili ed ecologici."Abbiamo già superato il 60% quindi penso che sia veramente un momento per iniziare a celebrare", ha aggiunto. "Ormai sul trasporto regionale non abbiamo più niente da invidiare a nessuno all'estero. Era così già da tempo sulle Frecce, lo sta diventando anche sui regionali", ha sottolineato.Corradi ha parlato di "un successo strepitoso" rimarcando che "le persone entrano con le biciclette sul treno ed è la vera intermodalità sostenibile". "Non si è mai visto in così pochi anni che sono investiti 7 miliardi sui treni regionali", ha sottolineato Corradi dicendo che su 1.325 treni della flotta regionale, "1.061 sono treni nuovi, di ultima generazione, che sono entrati e entreranno in funzione" a breve. Gli ultimi 226 saranno consegnati entro il 2027 e anche il 2025 e 2026 "saranno anni intensi". Una nota il gruppo sottolinea che "grazie ai Contratti di Servizio firmati con le regioni - per un portafoglio di circa 51 miliardi di euro fino al 2032 - dal 2018 ad oggi Regionale ha portato sui binari d’Italia 500 nuovi treni tecnologicamente avanzati, più confortevoli, ecosostenibili e con un minor impatto ambientale rispetto alla generazione precedente" Il lavoro degli ultimi anni, secondo Trenitalia, "ha portato evidenti miglioramenti del trasporto regionale, a partire dalla puntualità, che da gennaio 2024 a oggi è pari al 92%, fino alla digitalizzazione dei processi di acquisto e di informazione" in particolare, con il biglietto digitale, che dal 21 settembre si valida automaticamente e non richiede più il check-in e consente di fornire informazioni sul viaggio in tempo reale, e il nuovo sistema di pagamento Tap&Tap. Il 92,3% dei passeggeri si dichiara soddisfatto del servizio. Per festeggiare il nuovo Regionale, che conta oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, il 4 e 5 ottobre, si svolgerà il Rebel Revolution Fest, cona musica e spettacolo in collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta. Il 4 ottobre si esibiranno Alfa, Noemi, Articolo 31, Petit, Clara, Leon Faun, Benji & Fede, Ditonellapiaga e Leo Gassmann. Il 5 ottobre saliranno sul palco Achille Lauro, Fred De Palma, Olly, Paola & Chiara, Bigmama, Massimo Pericolo e Rocco Hunt.