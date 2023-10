Ing Italia in viaggio per raccontare gli investimenti

Nel mese dell’educazione finanziaria prende il via la prima tappa degli Investment Days di ING Italia. Monza, Roma e Napoli le città in cui la banca incontrerà i propri clienti per analizzare lo scenario di mercato e le opportunità di investimento. Un’occasione per confrontarsi con il mercato retail e ribadire l’importanza di iniziare fin da piccoli a occuparsi dei propri risparmi e investimenti. “Educare al risparmio e agli investimenti è importante per poter avere consapevolezza delle scelte che si fanno”, afferma Marco Parini, responsabile risparmio, investimenti e consulenza finanziaria di Ing Italia.

Secondo Parini le scelte di investimento devono essere sempre orientate a quelli che sono i nostri bisogni e le nostre necessità”. Quanto all'età migliore per poter cominciare a imparare che cosa vuol dire risparmiare e investire “è sicuramente l’età scolare, quando si formano i risparmiatori e gli investitori del futuro”. L’attuale scenario di mercato resta caratterizzato da volatilità e inflazione elevata. In un contesto complesso non è semplice orientare i risparmiatori verso le migliori strategie per bilanciare rischio e rendimento.

“Rimanere diversificati è una regola che vale sempre ed è il punto fondamentale dell'attività di investimento. Poi ovviamente in momenti come questi ci sono anche delle opportunità che possono essere colte che arrivano dai tassi elevati di interessi sia sulla componente obbligazionaria ma anche su la parte di liquidità remunerata e dai conti di deposito”, sottolinea Parini. Tra le prime scelte di un investitore vi può essere infatti il bivio tra conto deposito o strumenti finanziari.

“Le due soluzioni non sono assolutamente alternative, ma sono complementari”, sostiene Parini. “Ad esempio – prosegue -, una delle proposte che stiamo facendo ai nostri clienti attraverso una promozione è quella di unire un tasso agevolato sulla parte di liquidità remunerata, il 4,75% per una somma pari all’importo investito, in modo tale da avere un giusto bilanciamento tra liquidità remunerata, tassi attraenti e investimenti finanziari”. Nell'attuale contesto macro economico, che vede l'inflazione correre a ritmi elevati dopo anni di denaro a costo zero, soluzioni come quella dei conti deposito a tassi rilevanti non sono così diffuse. Il conto Arancio di Ing, pioniere dei conti di deposito vincolati già dai primi anni 2000, offre un tasso del 4% per dodici mesi. La soluzione non prevede importi minimi ed è valida fino a 100.000 euro.