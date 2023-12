FS sarà Premium partner Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Il Gruppo Ferrovie dello Stato sarà Premium partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un impegno che Fs porterà avanti con le sue società e i suoi quattro Poli di business. “I valori dei Giochi Olimpici rispecchiano quelli che animano il nostro gruppo. Questi saranno giochi diffusi, dunque il fattore mobilità sarà fondamentale. Questo partenariato è per noi un’occasione di contribuire alla crescita del paese agendo su molteplici fronti. Siamo oggi in una fase delicata dell’organizzazione, tutte le azioni programmate per i giochi devono andare a buon fine. E questo si ottiene con il gioco di squadra. Con questo accordo segnamo l’ingresso di Fs in questa squadra. Quando l’Italia fa sistema può superare ostacoli e raggiungere obiettivi”, ha affermato la presidente Gruppo FS Italiane, Nicoletta Giadrossi, nel corso della presentazione della partnership alla stazione Ostiense di Roma. Il Polo Infrastrutture di FS sarà impegnato a garantire un potenziamento dell’assistenza, soprattutto verso le persone a ridotta mobilità, attraverso un rafforzamento dei presidi e della manutenzione ordinaria nelle stazioni e sulle principali linee ferroviarie da e verso le aree Olimpiche e Paralimpiche. Il Polo Passeggeri provvederà a incrementare i collegamenti in treno e in bus, predisponendo offerte e carnet dedicati.Il Polo Urbano del Gruppo FS si attiverà per ciò che riguarderà la disponibilità di aree di snodo logistico e del trasporto intermodale, mettendo a disposizione nuovi hub per la sosta nelle località interessate dalle manifestazioni sportive e sarà impegnato nella progettualità di rigenerazione degli spazi. Al Polo Logistica verrà affidato il rafforzamento dei presidi logistici. “Siamo onorati di celebrare questo momento perché le Olimpiadi sono un potente traino per la nostra economia e per il paese, un acceleratore strategico di trasformazioni economiche. Essere partner con il modo sport per noi è molto importante, significa essere parte integrante dello sviluppo sociale di un paese. Fs si sente in sinergia con il comitato organizzativo e con la fondazione e ci siamo con tutti i nostri poli. Le stazioni si devono far trovare pronte, devono essere tirate e lucido e funzionare alla perfezione. Avremo l’onere e l’onore di trasportare atleti e persone, quindi la macchina organizzativa va attivata per tempo. È un grande sforzo che per noi è anche una grande responsabilità. È un impegno che sentiamo tutti insieme, ne siamo orgogliosi onorati convinto che sapremo fare la nostra parte e far trovare un paese pronto a vincere questa sfida”, ha detto l’ad di Fs, Luigi Ferraris. Per il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, Fs è "tra i più grandi gruppi industriali del paese. Il Gruppo cresce e guarda al futuro, anche con le Olimpiadi e le Paralimpiadi che saranno le più diffuse della storia. Quindi chi meglio di Fs può aiutarci a rendere universale il messaggio dello sport". Alla presentazione della partnership erano presenti anche , il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il vicepresidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli e l'ad della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.