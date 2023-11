La sanità integrativa della filiera logistica guarda al futuro

È uno dei motori dell’economia del Paese, con oltre 90 mila aziende coinvolte, un fatturato da 90 miliardi di euro e oltre un milione di occupati. La filiera logistica italiana negli ultimi anni ha registrato una crescita costante, confermandosi un asset strategico del Paese. Da oltre dieci anni si è inoltre dotata di un fondo sanitario contrattuale - Sanilog - che oggi conta circa 280mila iscritti e che si è dato appuntamento a Roma per il convegno ‘Priorità salute. Il welfare sanitario integrativo della filiera logistica italiana’. L’incontro rappresenta il primo momento di studio, analisi e dibattito sulla sanità integrativa della filiera logistica. Esperti, rappresentanti del mondo della sanità integrativa e delle istituzioni si confronteranno sull’importanza della tutela della salute per i dipendenti, e, più in generale, sulle sfide e le opportunità per la sanità integrativa in un momento in cui risorse pubbliche destinate al servizio sanitario nazionale tendono a contrarsi mentre la spesa sanitaria privata continua a crescere. Al centro del confronto anche un’analisi sugli iscritti di Sanilog e sui loro stili di vita: la prima di questo tipo per un un fondo sanitario di origine contrattuale, che consentirà di migliorare l’attuale piano sanitario offerto alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto e allo stesso tempo di ideare campagne di sensibilizzazione mirate sulla platea di iscritti al fondo.