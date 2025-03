Equilibrio vita-lavoro é una priorità per 8 italiani su 10

Gli italiani sono i lavoratori più stressati a livello europeo e per oltre otto su dieci l'equilibrio tra vita e lavoro rappresenta una priorità. Il benessere come principio universale e come leva per migliorare il rapporto tra dipendente e azienda sono state le tematiche al centro dell'ottava edizione di Well@Work 2025, l'appuntamento organizzato da HRC Community dedicato al benessere nei luoghi di lavoro. Secondo le evidenze dell'ottavo rapporto Eudaimon-Censis 2025, presentate nel corso dell'evento, l'83,4% dei dipendenti considera una priorità trovare un equilibrio a 360 gradi tra vita e lavoro e il 64% dei lavoratori si aspetta che l'azienda diventi un vero e proprio hub del benessere. Il 42% dei dipendenti, sempre secondo lo studio, non sa bene a chi rivolgersi in caso di problemi di welfare o socioassistenziali, e solo il 4,3% crede che il welfare pubblico possa coprire i bisogni essenziali.

"In un panorama del lavoro in continua evoluzione, le aziende hanno la responsabilità crescente di prendersi carico non solo della salute, ma anche del benessere complessivo delle persone", ha commentato Marco Gallo, managing director di Hrc Community.

"Oggi - ha aggiunto -, il benessere non può essere considerato un tema isolato legato alla salute fisica e mentale, ma deve essere interpretato come una responsabilità condivisa, un modello di co-responsabilità tra azienda e lavoratori". Secondo Gallo "le nuove generazioni ci stanno offrendo una prospettiva diversa: per loro, l'engagement passa attraverso un nuovo concetto di felicità, che pone al centro le necessità personali e l'equilibrio tra vita e lavoro".

Durante l'evento sono stati presentati inoltre i dati della ricerca Hr & payroll pulse condotta da Sd Worx, che ha analizzato il mondo del lavoro in 16 Paesi europei, coinvolgendo un campione di 5.625 responsabili risorse umane e 16.000 dipendenti. Lo studio ha messo in evidenza le principali sfide che le aziende devono affrontare, con un focus su stress lavorativo, trasformazione digitale e gestione delle risorse umane. Uno dei dati più allarmanti riguarda il benessere dei lavoratori: il 65,9% dei dipendenti tra i 35 e i 49 anni dichiara di soffrire di stress. Le donne risultano più colpite (65%) rispetto agli uomini (62%). Anche il tema dei congedi lavorativi mostra una disparità di genere: il 14,8% degli uomini usufruisce di permessi rispetto all'8,7% delle donne. La ricerca evidenzia inoltre le priorità delle aziende nel settore delle risorse umane, che riguardano automatizzazione e digital transformation, una priorità per il 16% delle aziende, comunicazione interna e trasparenza, che restano un tema centrale per il 20% delle società e infine vincoli di budget e controllo dei costi rappresentano una sfida per il 14% delle imprese.