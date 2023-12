Tajani: 'Da Herzog messaggio positivo che auspicavamo'

"Abbiamo accolto molto positivamente le parole del presidente Herzog che annuncia la disponibilità di Israele a un'interruzione delle attività militari per favorire una soluzione sia per quanto riguarda gli ostaggi sia per gli aiuti umanitari. È un messaggio molto positivo che arriva da Israele così come avevamo tutti quanti auspicato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo britannico David Cameron a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.

"Ciò che intendo per cessate il fuoco sostenibile? Tutti vorrebbero che questi combattimenti finissero ora, ma non è una cosa sostenibile - ha detto Cameron -. Se ci si fermasse definitivamente e si lasciasse il controllo ad Hamas, anche solo una parte di Gaza non funzionerebbe. Dire voglio il cessate il fuoco e voglio la soluzione dei due Stati, queste due cose non possono andare insieme. Non possiamo aspettarci che gli israeliani siano per una soluzione a due Stati con Hamas al controllo di una parte di quella che sarebbe la Palestina".

"Sull'Ucraina è assolutamente essenziale mantenere la rotta. Credo che i passi che l'Italia ha intrapreso per aiutare con il sostegno diplomatico, economico, e soprattutto con il sostegno militare, rispecchino molto quello che stiamo facendo nel Regno Unito. E credo sia molto importante che il presidente Putin sappia che sosterremo l'Ucraina finché sarà necessario", ha spiegato ancora Cameron in conferenza.

"A Israele chiediamo di riconoscere e capire che deve ridurre al minimo le vittime civili e rispettare le leggi umanitarie sempre, andando avanti nella campagna contro Hamas" con "attacchi mirati e chirurgici", ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron.

La Conferenza, realizzata con la media partnership di RAI e ANSA, è l'occasione per riflettere sul ruolo e gli strumenti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a sostegno dell'azione di promozione dell'interesse nazionale e del valore del dialogo, anche in vista della presidenza italiana G7 del 2024. Le sessioni di lavoro, con il vicepremier Tajani, sono state sui principali argomenti dell'attualità internazionale.

Alla prima, su Intelligenza artificiale, Cybersecurity e la nuova frontiera della sicurezza, hanno partecipato tra gli altri il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nella seconda sessione, sul Piano Mattei, i ministri dell'Agricoltura e dell'Istruzione Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditare, l'ad di Eni Claudio Descalzi e il direttore generale del Dis Elisabetta Belloni.

Previste anche sessioni sulla diplomazia per la crescita e sulla gestione degli scenari di crisi e gli effetti sul fenomeno migratorio, con i ministri dell'Interno e della Difesa Matteo Piantedosi e Guido Crosetto.

Spazio anche ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica, con il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin e il commissario Ue Wopke Hoekstra. Infine, una riflessione sulla presidenza italiana del G7, con gli interventi dei capi della diplomazia britannica e americana David Cameron e Antony Blinken.

LA SESSIONE CONLCUSIVA

Riproduzione riservata © Copyright ANSA