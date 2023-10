Riunione del Comitato di cooperazione frontaliera Italia-Francia

La prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, organismo istituito dal Trattato del Quirinale, si svolgerà domani 31 ottobre 2023 a Torino, presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

La riunione sarà co-presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Catherine Colonna, e sarà ospitata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in collaborazione con il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo. Parteciperanno i rappresentanti degli Enti territoriali, di parlamentari e di organismi di cooperazione transfrontaliera, oltre che delle amministrazioni centrali.

Al centro dei lavori i dossier sulla mobilità e i collegamenti tra i territori, della gestione delle risorse idriche e della gestione dei rischi, delle attività di soccorso, di protezione civile attraverso il confine e il rafforzamento e costituzione di gruppi europei di cooperazione territoriale.

L'incontro sarà anche l'occasione per l'esame e la verifica dei progetti più a medio e lungo termine sulla valorizzazione del patrimonio naturale e la protezione ambientale nonché lo sviluppo del turismo sostenibile, i temi della lingua e la formazione, gli scambi giovanili e la cooperazione nella sanità.

Alle ore 16.00, prima dell'inizio dei lavori del Comitato, Tajani e la collega francese Colonna rilasceranno dichiarazioni alla stampa mentre al termine della riunione è in programma una conferenza stampa del ministro degli Esteri italiano.



