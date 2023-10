Auto elettrica, chi la compra non torna indietro

Nove italiani su dieci che utilizzano un'auto elettrica sono pienamente soddisfatti dell'esperienza di guida e di ricarica e ricomprerebbero un'auto "alla spina"; l'utente medio di queste vetture vive in città, ricarica prevalentemente a casa, compie meno di 400 chilometri con un pieno e sceglie questa tecnologia principalmente per motivi ambientali. A frenare la diffusione delle auto elettriche restano i due noti limiti: i costi, ancora troppo elevati, e la limitata autonomia delle batterie. Sono le principali evidenze della instant survey "Cosa pensano gli utilizzatori delle auto elettriche?", condotta da Areté (azienda leader nella consulenza strategica) nel mese di settembre su un campione di 454 persone (53% uomini 47% donne).

In Italia nei primi otto mesi dell'anno sono state vendute oltre 41mila auto elettriche (+32% sullo stesso periodo dello scorso anno), ma la penetrazione sull'intero immatricolato nazionale resta confinata sotto quota 4% (al 3,9%), si osserva in una nota.

Dallo studio emerge il profilo dell'utilizzatore medio dell'auto elettrica: il 58% del campione intervistato (distribuito sul territorio nazionale) guida una di queste vetture da oltre un anno, nella maggioranza dei casi vive in una città (89%) e ricarica la propria auto preferibilmente in casa (57%). Solo il 38% si affida stabilmente alle colonnine negli spazi pubblici e il restante 5% si serve delle infrastrutture nei parcheggi del luogo di lavoro.



