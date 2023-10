Le transizioni gemelle e il futuro dell'Italia

Il futuro dell'Italia passa per le cosiddette transizioni gemelle, quella energetica e quella digitale dell'industria, delle infrastrutture e della mobilità.

Due pilastri del piano europeo per la ripresa Next Generation EU e, di conseguenza, del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano.

Alcuni dei protagonisti della rivoluzione in corso saranno gli ospiti dell'evento organizzato dall'ANSA: "L'Italia in evoluzione: la transizione energetica e digitale", mercoledì 18 ottobre 2023, presso il Museo MACRO in Roma, a partire dalle 16.30.

L'incontro vuole essere un momento di confronto e di riflessione per fare il punto su una trasformazione epocale e pervasiva che, per essere possibile, richiede la partecipazione di tutti: società civile, politica e istituzioni, scienziati e ricercatori, imprese che devono ritrovarsi e dialogare in un confronto aperto, costante, informato e sempre aggiornato.

Tra gli ospiti il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, il sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti, intervistati dal direttore dell'Agenzia Luigi Contu, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e gli esperti ed i leader di azienda che parteciperanno ai diversi panel: Giordana Castelli, coordinatrice Progetto Urban Intelligence del CNR, Luca Dozio, direttore dell'Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano, Andrea Gibelli, Presidente FNM, , Carlos Alberto Loscalzo, amministratore delegato Signify per i mercati Italia, Israele e Grecia, Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Enea, Carlo Alberto Pratesi, presidente Eiis, Andrea Vicario Building Application Sales Manager per ABB SpA, Domenico Villacci, Università Federico II, e direttore EnSiEL; Roberto Zangrandi, segretario generale di E.dso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA