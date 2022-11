Un treno Tua arriva nella stazione di Roma San Pietro

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - Un "Lupetto" Alstom della Tua, Trasporto Unico Abruzzese, è arrivato questa mattina alle 10:10 nella stazione ferroviaria di Roma San Pietro, l'infrastruttura che dista pochi metri da Città del Vaticano. La Divisione Ferroviaria di Tua ha effettuato un'altra corsa prova utile ad acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie, quali ad esempio i contesti operativi e la conoscenza linea da parte degli istruttori dell'azienda.

Oltre all'acquisizione delle nuove competenze tecniche nella stazione di Roma San Pietro, sono state anche mantenute quelle già acquisite nel settembre 2021 nella stazione di Roma Termini; il treno della TUA ha fatto tappa anche nella principale stazione ferroviaria di Roma.

Il test ferroviario di oggi si inquadra nel più ampio discorso tecnico il cui scopo è una possibile attivazione del collegamento ferroviario dalla costa abruzzese alla capitale, anche alla luce di importanti investimenti in termini di nuovi treni che dal 2023 andranno a incrementare la flotta ferroviaria TUA.

La corsa prova si è svolta regolarmente ed ha avuto solo finalità di natura tecnica e non commerciale (fermate, orari, frequenza del servizio, ecc.).

"Attivare un servizio ferroviario in un altro contesto operativo diverso da quello che si esercita quotidianamente presuppone il soddisfacimento di una ;serie di attività tecniche che necessitano di una pianificazione di dettaglio - ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente Tua, che ha salutato il personale dell'equipaggio Tua nella stazione di Avezzano - Oggi abbiamo creato un ulteriore presupposto tecnico per ragionare in termini strategici per un possibile collegamento dalla costa abruzzese a Roma". (ANSA).