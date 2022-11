Trasporti: Tua presenta il Customer Relationship Management

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - La Tua, società unica di trasporto pubblico abruzzese, ha presentato oggi nella sede di Largo Orione a Pescara il nuovo sistema di CRM, ovvero il Customer Relationship Management. "Quella di oggi - ha spiegato il presidente De Angelis - è una giornata importante perché parliamo di una innovazione importante cioè uno strumento che accende delle antenne che sono poi i clienti. Una relazione continua per poter raccogliere le istanze dell'utenza e poter arrivare alla risoluzione dei problemi. Attraverso queste informazioni possiamo dunque lavorare per mettere a punto le azioni per migliorare e risolvere le criticità. CRM significa per Tua essere più vicini all'utenza. La digitalizzazione non è un obiettivo del futuro ma del presente. Partendo con il CRM mettiamo meglio a punto il processo di comunicazione con il cliente".

Il direttore generale di Tua Maximilian Di Pasquale: "Con questo progetto abbiamo cercato di attuare un miglioramento relazionale. Tradurre le informazioni che arrivano dal servizio cliente per trasformarli in input aziendali. Ovvero misurare le prestazioni anche per ciò che si aspetta l'utente da Tua. L'utente diventa centrale perché l'obiettivo è quello di migliorare i servizi attraverso il contatto che si può replicare attraverso il telefono, il call center, il sito e altri strumenti".

La piattaforma di CRM sviluppata attraverso il software della Selesforce prevede più servizi e una pluralità degli stessi i cui minimi comuni denominatori sono l'attenzione costante e continua alla clientela ed il miglioramento complessivo del processo della comunicazione aziendale con l'utenza di Tua.

Grazie alla piattaforma Salesforce, viene garantito un servizio clienti omnicanale in grado di offrire più esperienze concentrate in un unico sistema. Questa mattina i vertici di Tua, in merito al canale telefonico, hanno anche annunciato il nuovo numero 800142880 al quale rivolgersi per interagire con Tua. (ANSA).