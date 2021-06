A25: chiusura rampa entrata Cocullo in direzione L'Aquila

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 06:00 del 7 alle 22:00 del 10 giugno sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di entrata in autostrada A25 dello Svincolo di Cocullo, con direzione A24/RM/AQ.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Cocullo e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo sarà possibile entrare in autostrada A25 agli Svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna (consigliato). (ANSA).