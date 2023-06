Parco Gran Sasso partecipa a compleanno dei parchi centenari

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GIU - Ricco calendario nel Parco del Gran Sasso Monti della Laga per celebrare il compleanno dei parchi centenari, in collaborazione con Cai Abruzzo, sezione L'Aquila. 'Percorsi senza barriere' è il titolo del convegno di sabato 24 giugno alle ore 14,30 nella Sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il convegno è organizzato dal Club Alpino Italiano - Sezione L'Aquila e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Cento anni di natura - il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga partecipa al compleanno dei parchi centenari.

Alle ore 18 è prevista l'escursione organizzata dal Club Alpino Italiano - Sezione L'Aquila con la collaborazione del Comune di Calascio, l'Unione Astrofili di Teramo e la Fondazione Carispaq "Camminando pedalando, joelettando", turismo esperienziale alla scoperta dei beni culturali e del paesaggio, Le emozioni del tramonto dalla Rocca di Calascio.

Domenica 25 giugno ci sarà il recupero della 50a edizione della Marcia di Primavera "Nestore Nanni", già rinviata a causa del maltempo. Il percorso sarà L'Aquila - Ruderi Masseria Cappelli - San Pietro della Jenca - Assergi; un secondo gruppo effettuerà il percorso adattato San Pietro della Jenca - Assergi - anche con ausili Joëlette, per la "Giornata Europea dei Parchi" Patrocinata dal PNGSL in collaborazione con la Commissione Medica Regionale CAI Abruzzo.

Sempre domenica è prevista anche l'escursione a Monte Ocre, organizzata dal Club Alpino Italiano - Sezione L'Aquila, da Campo Felice per il Valico di Forcamiccia quota 1720 m, fino al Fontanile di Settacque Vetta di Monte Ocre 2204 m.

Contestualmente domenica 25 giugno avrà luogo la seconda edizione di "Si Cai", manifestazione nazionale sul Sentiero Italia Cai. Il tratto interessato sarà quello del Gran Sasso, fra la Fossa di Paganica e Santo Stefano di Sessanio. La giornata sarà anche l'occasione per poter presentare l'inizio dei lavori sul tratto Si Cai Popoli-Campotosto, che hanno visto il coinvolgimento della nostra Sezione, insieme all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e al Comune dell'Aquila, in un progetto di recupero unico in Italia. (ANSA).