Europe Direct Maiella, il 10 maggio la Festa dell'Europa

(ANSA) - SULMONA, 09 MAG - Lo Europe Direct Maiella celebra mercoledì 10 maggio la Festa dell'Europa con l'evento "EU Digital Sulmona" nella Sala Ciampa dell'Ente Parco Nazionale della Maiella in via Badia, 28 a Sulmona, in modalità mista (in presenza e online) a partire dalle ore 10:30. Presenti rappresentanti di istituzioni locali, regionali ed europee.

L'evento prenderà avvio con la celebrazione della Festa dell'Europa, ricordando la storica Dichiarazione Schuman; verrà presentato l'Anno Europeo delle Competenze (che sarà lanciato dalla Rappresentanza della Commissione europea il 9 maggio) e saranno esposte le seguenti tematiche: Programma GOL (Garanzia di occupabilità per i Lavoratori), politiche attive del lavoro e della formazione, fondo nuove competenze, possibilità occupazionali in seno alle start up, Innovazione digitale e Intelligenza Artificiale.

Si potrà seguire l'evento in streaming sui social dello Europe Direct Maiella (Facebook, Twitter e Instagram).

L'incontro è accreditato all'Ordine dei commercialisti di L'Aquila. (ANSA).