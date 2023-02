Europe Direct Maiella, successo per incontro a Bolognano

(ANSA) - BOLOGNANO, 15 FEB - Informazione e conoscenza delle opportunità di finanziamento previste per la programmazione europea 21-27. E' questo il contenuto dell'evento "Tante Realtà in un'Unica Europa - T.R.U.E.", svoltosi il 13 febbraio a Bolognano (Pescara) e organizzato dallo Europe Direct Maiella, ufficio di informazione della Commissione europea-Rappresentanza in Italia, promosso dall'Ente Parco Nazionale della Maiella e gestito dall'Associazione Linae.

L'evento ha avuto inizio con i saluti del sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo il quale ha ribadito l'importanza delle zone rurali e delle aree interne abruzzesi e della loro necessità di sviluppo, rilancio e innovazione. Ha dichiarato, inoltre, che valorizzazione e protezione dell'inestimabile patrimonio delle zone di montagna sono di vitale importanza per garantire la diversità culturale dell'Europa.

Sono poi intervenuti il consigliere regionale Leonardo D'Addazio, la responsabile dello Europe Direct Maiella, Gabriella Spina, e l'avvocato Arselinda Shoshi. D'Addazio ha evidenziato che le strategie di sviluppo territoriale integrato, con l'obiettivo di abbattere le disuguaglianze tra i territori, assumono particolare rilievo laddove i limiti riescono ad essere trasformati in opportunità: le aree non urbane devono perseguire percorsi che le rendano più attrattive e il capitale rurale, la tradizione artigiana e le storiche pratiche agro-silvo-pastorali, sono solo alcuni dei punti di forza su cui le zone montane possono contare, oltre al fatto che in questi luoghi si gioca il futuro della biodiversità.

Gabriella Spina ha illustrato i finanziamenti europei previsti per la programmazione 21-27, approfondendo tecnicamente le opportunità riguardanti Erasmus Plus, Corpo europeo di Solidarietà, Europa Creativa, Europa Digitale, Invest-Eu, programmi nei settori protezione civile, ambiente, ricerca e innovazione. L'intervento è stato integrato dall'avvocato Shoshi che ha parlato dei programmi nei settori cittadinanza, diritti e parità di genere.

Grande l'interesse dei cittadini, delle aziende e imprese locali, agricole e delle amministrazioni del territorio che hanno posto domande in merito ai singoli interventi. (ANSA).