A Sulmona inaugurazione del 'Centro Europe Direct Maiella'

Parte la nuova generazione dei centri Europe Direct per il periodo 2021-2025. Per l'Italia saranno attivi 47 centri, che supporteranno il Parlamento europeo e la Commissione europea nel veicolare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Ue in tutte le regioni del nostro Paese. Il Parco Nazionale della Maiella avrà di nuovo il suo "Centro Europe Direct Maiella" 2022-2025 che sarà inaugurato mercoledì prossimo 9 novembre alle 11.00 presso la Badia Morronese di Sulmona (L'Aquila).

I centri Europe direct promuoveranno il coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello regionale, per facilitare l'accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei, e saranno in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione europea. Ascolteranno le esigenze dei territori, per permettere alla Commissione di comprendere meglio l'impatto concreto delle politiche e delle attività dell'Ue sui cittadini, e forniranno informazioni sull'Unione europea. Lavoreranno con le scuole per promuovere la cittadinanza europea attiva e promuoveranno dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno, accanto al sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, al presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e al direttore del Parco Luciano Di Martino: Carlo Corazza, Capo Parlamento europeo ufficio in Italia; Antonio Parenti, Direttore Commissione Europea Rappresentanza in Italia; Massimo Pronio, responsabile Settore Comunicazione Commissione Europea Rappresentanza in Italia; Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo; Francesco D'Amore presidente del Parco Regionale Sirente Velino; Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese. Modera Gabriella Spina, coordinatrice del Progetto Europe Direct.

Dalle ore 15 le istituzioni incontreranno gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore (IIS) Ovidio di Sulmona.

