Biodiversità:Zazzara, strategiche le infrastrutture naturali

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - "L'approvazione definitiva della modifica costituzionale che introduce la tutela della biodiversità e dell'ambiente in generale è una grande notizia: rappresenta un salto di qualità nazionale con la definitiva assunzione di una nuova prospettiva da cui guardare al futuro".

A sottolinearlo in una nota è il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara.

"Si tratta - aggiunge - di una presa d'atto che nessun programma di governo può prescindere da una visione degli effetti complessivi delle trasformazioni che si vogliono avviare. Ma soprattutto rappresenta una nuova sfida che ci chiama a riflettere su quali siano oggi le criticità ambientali, le prospettive del rapporto tra i nostri fabbisogni abitativi e la conservazione di un necessario equilibrio con le risorse della natura, della storia, del paesaggio. Nulla può più essere dato per scontato e sarà più difficile ricorrere a luoghi comuni o comportamenti puramente ideologici".

"In questo rinnovato scenario acquistano un ruolo determinante gli enti, come il Parco Nazionale della Maiella, che sono impegnati su questi temi e producono continuamente conoscenza scientifica e importanti scelte di governo delle proprie competenze. Dovremo finalmente guardare al territorio in cui viviamo come ad un tutt'uno in cui le nostre ambizioni di sviluppo e di miglioramento della qualità di vita dipenderanno dalla capacità di realizzare una piena integrazione con la natura e le sue regole. L'Unione Europea ha posto l'obiettivo di arrivare per la fine del decennio al 30% di aree protette sul territorio e a mare".

"L'Italia tutta -e l'Abruzzo in particolare-, con le sue eccezionali bellezze e la sua ricchezza di biodiversità - conclude - ha le carte in regola per centrare il risultato. Ma sulla base di questa nuova condizione di vita civile occorrerà fare di più sul piano culturale e su quello dell'organizzazione del territorio; le nuove infrastrutture strategiche dovranno essere anche quelle naturali; occorrerà costruire un sistema integrato in cui le stesse città potranno evolvere all'interno di una vera e propria regione-parco". (ANSA).