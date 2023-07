Nuova Pescara: si discute su numero e funzioni dei municipi

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - I municipi che comporranno Nuova Pescara, il loro funzionamento e la loro delimitazione territoriale al centro del dibattito sulla città che nascerà nel 2027 dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Del tema in questione si è parlato stamani nel corso di una riunione che si è svolta nella sala Giunta del Comune del capoluogo adriatico, alla presenza, tra gli altri, dei sindaci, dei capigruppo nei consigli comunali e dei segretari provinciali di partito.

Diversi i punti affrontati: il numero dei municipi, la loro delimitazione territoriale, le funzioni e le competenze, il numero di consiglieri oltre al presidente, l'eventuale presenza di assessori. Al momento l'orientamento è quello di creare, in fase iniziale, quattro municipi - due a Pescara e due coincidenti con gli attuali comuni di Montesilvano e Spoltore - ma c'è chi propone di istituirne sei. In ogni caso, l'incontro odierno è stato di tipo interlocutorio; una nuova riunione è stata programmata per lunedì prossimo.

Il tema municipi è uno di quelli che rientrano nella partita dello Statuto di Nuova Pescara, i cui tempi iniziano a stringere. In base al cronoprogramma imposto dalla legge regionale di recente approvazione, entro il prossimo 31 luglio la Commissione competente dovrà rimettere all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio; entro il 30 settembre, poi, l'Assemblea costitutiva dovrà adottare il progetto di statuto provvisorio del nuovo Comune di 'Pescara' e dovrà trasmetterlo ai Consigli comunali per l'approvazione.

(ANSA).