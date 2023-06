Nuova Pescara, ok Consiglio criteri valutazione adempimenti

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, riunito all'Aquila sotto la guida del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha approvato nuove misure per il progetto di fusione dei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano: sono stati infatti dettagliati i criteri di valutazione degli adempimenti richiesti alle tre amministrazioni comunali durante le varie tappe del processo di unione.

Sarà il Servizio legislativo del Consiglio a svolgere l'attività di accertamento e a verificare la correttezza dell'iter. Il documento approvato dall'Ufficio di Presidenza dispone il dettaglio dei criteri sui seguenti punti: assetto organizzativo interno dell'ente; contratti attivi e passivi e convenzioni; partecipazione in società e altre forme privatistiche; strumenti finanziari e di programmazione del nuovo Comune; regolamenti comunali esistenti. Ulteriori criteri vengono stabiliti in materia statutaria ed esercizio associato delle funzioni fondamentali.

"Definiamo regole puntuali - ha spiegato Sospiri - e dettagliate sui passi necessari per la costituzione del nuovo Comune di Pescara". (ANSA).