Nuova Pescara: D'Alfonso,università traino processo unitario

(ANSA) - PESCARA, 21 GIU - "Farò l'impossibile affinché la Nuova Pescara non diventi un cadavere come Serfina o La city nonostante la festosità iniziale". Lo ha detto l'on. Luciano D'Alfonso nel corso del convegno "Nuova Pescara come ipercittà medio adratica sostenibile?" che si è tenuto oggi nel polo universitario di viale Pindaro a Pescara.

Il deputato dem - intervenuto nell'ambito della sessione intitolata "Visioni a confronto. Amministratori, stakeholders e policymakers" - ha spiegato: "Abbiamo il risultato del referendum e la norma regionale, poi abbiamo proposto e fatto approvare la legge per riservare e destinare un fondo aggiuntivo di 105 milioni di euro per la fusione e quella per far riunire i consiglieri dei tre Comuni. A questo punto dobbiamo configurare un progetto di fusione, ricordando che il valore di una città non è la densità demografica ma la sua capacità di realizzare prossimità umana e sociale. Le città si fanno riconoscere perché sono generative di opportunità in più, di comodità e di appropriatezza nelle risposte ai bisogni dei cittadini e delle imprese: non dobbiamo produrre burocrazia ma valore a sostegno dei progetti di vita di ciascuno".

Quindi D'Alfonso ha rivolto un appello all'ateneo: "L'università faccia da traino in questo processo unitario, si scatenino le intelligenze, liberamente. Programmiamo una cattedra di Storia delle città nel Dipartimento di Architettura, studiamo il caso Pescara e nutriamolo dell'esperienza vissuta da altri centri urbani, per realizzare una Pescara irripetibile e desiderabile anche da chi può valutare di venirci ad investire il proprio progetto di vita, permanente o temporaneo. Nel passato, le città nuove sono nate per mettere in campo un di più di funzionamento, non solo un di più di consistenza. Nasca a Pescara la prima università che formi intelligenza artificiale per la tele-medicina applicata alla diagnostica, e recuperando le intuizioni di Melchiorre Delfico sul nostro territorio costruiamo il più grande spazio per la ricerca e l'innovazione d'impresa defiscalizzata". (ANSA).