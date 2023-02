Nuova Pescara: ok a schema convenzione per l'Ufficio fusione

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - Alla vigilia del Consiglio regionale che domani si riunirà presso Palazzo di città del capoluogo adriatico per votare, tra gli altri, il progetto di legge che ha lo scopo di rimodulare la data di istituzione della Nuova Pescara, le assemblee civiche di Pescara (con 17 voti favorevoli e 7 astenuti) e Montesilvano (all'unanimità) hanno approvato questa mattina lo schema di convenzione che istituisce l'Ufficio della fusione per l'istituzione del nuovo ente autonomo territoriale, che entrerà in attività nelle prossime settimane. Il Consiglio comunale di Spoltore si era già pronunciato favorevolmente la settimana scorsa. Il testo del documento era stato definito nella precedente seduta dell'Organo per il progetto di fusione.

Lo schema di convenzione approvato prevede che l'Ufficio della fusione introduca ruolo e funzioni utili alla definizione dell'iter che accompagnerà i primi anni del nuovo soggetto, in un processo necessario al funzionamento della futura e più grande macchina amministrativa. "Questo schema di convenzione è il primo atto concreto - afferma il presidente del Consiglio comunale di Pescara Marcello Antonelli - per la costituzione di strutture dedicate ai processi di fusione di funzioni e servizi.

Ritengo si tratti di un passaggio importante, dopo anni di annunci infruttuosi. Ora tocca ai fatti, essendo questo un segnale credo inequivocabile della volontà da parte delle tre amministrazioni di procedere concretamente sul percorso della fusione. Il tutto naturalmente con i tempi che saranno fissati dal legislatore regionale. L'Organo per il progetto di fusione auspica in tal senso che domani venga approvato il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri e dai capigruppo di maggioranza".

Le deliberazioni dei tre Comuni rappresentano con tutta evidenza un passaggio di fondamentale importanza nel percorso che dovrà portare alla creazione della Nuova Pescara: l'atto approvato dalle tre assemblee stabilisce inoltre che ai vertici dell'Ufficio della fusione operi un dirigente del Comune capofila (Pescara), con il compito di redigere gli atti amministrativi e finanziari per dare seguito alle decisioni di indirizzo dell'Organo progetto di fusione che sovrintende all'attività dell'Ufficio di fusione.

Per Ernesto De Vincentiis, presidente del Consiglio comunale di Montesilvano "la votazione unanime di questa mattina è stata molto positiva sia perché esprime la condivisione sul percorso da parte di tutti, parlo non solo di Montesilvano, ma anche di Pescara e Spoltore, sia perché, differentemente da quello che qualcuno si affretta a dire da anni, si sta portando avanti un lavoro meticoloso che non vuole arrecare danni, ma bensì benefici al territorio. Per fare questo il fattore tempo è molto importante, perché fornisce la possibilità di fare passi avanti nella maniera giusta, così com'è stato fatto oggi, sedendosi tutti insieme attorno a un tavolo e creando i presupposti affinché ci sia funzionalità. Con l'istituzione del nuovo ufficio si potranno portare avanti tutte le incombenze in maniera giusta. Ci auguriamo che arrivino questi fondi di cui tutti parlano e che, ad oggi, nessuno di noi ha visto. Auspico inoltre, oltre a questo ufficio e al lavoro che si sta svolgendo da parte di consiglieri, assessori, segretari e sindaci, si possa contare su figure esterne che possano dare un impulso importante dal punto di vista tecnico". (ANSA).