Nuova Pescara: Commissione, passa a maggioranza nuovo Pdl

(ANSA) - L'AQUILA, 21 FEB - La Prima Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali" ha espresso il parere positivo finale sul progetto di legge di modifica della norma regionale per l'istituzione del Comune della Nuova Pescara. Un voto a maggioranza, con la contrarietà di Centrosinistra e 5Stelle.

Sono stati inclusi gli emendamenti considerati ammissibili e ora il testo revisionato è pronto per l'esame alla prossima seduta del Consiglio regionale. La maggioranza si è resa disponibile ad accogliere nuovi suggerimenti per l'aggiornamento della proposta normativa che dovessero provenire dalle forze di opposizione.

Nella prima fase dei lavori i Commissari hanno espresso parere favorevole sul progetto di legge, "Disciplina del sistema culturale regionale" e sul Pdl "Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'assemblea CRAM (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo) per l'anno 2023". (ANSA).