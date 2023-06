Parchi Letterari, vetrina d'Abruzzo in testo unico Cultura

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - "I parchi letterari posso rappresentare l'ente strumentale sul territorio per lo sviluppo delle zone interne", così Mario Quaglieri, assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, stamattina a Palazzo dell'Emiciclo parlando dei Parchi letterari regionali, entrati nel Testo unico della Cultura. All'incontro hanno partecipato il presidente dei Parchi Letterari Stanislao De Marsanich, Mario di Giannantonio del 'Parco letterario Gabriele D'Annunzio' , vicesindaco di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), Il sindaco di Pescina Mirko Zauri del Parco letterario Ignazio Silone, il sindaco di Raiano Marco Moca, il sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari e il sindaco di Montenerodomo Angelo Piccoli del Parco letterario Benedetto Croce.

"I Parchi letterari, attraverso i grandi personaggi che li rappresentano, trasmettono l'identità del territorio e sono un volano di sviluppo e sinergia tra associazioni, cittadini e operatori. La Film Commission potrebbe essere il valore aggiunto per la promozione del grande patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di questi luoghi" ha detto Quaglieri.

L'attività dei quattro parchi entra nel vivo: al Parco D'Annunzio di Anversa degli Abruzzi, dal 29 luglio al 28 agosto 'Spazio Tempo Diversità: l'Arte è Pace, è Libertà', a cura di Francisco Córdoba. Il 9 agosto in Largo Palazzo, Filia Trio.

L'11 agosto in piazza Belprato presentazione della Collana Comete. Scie d'Abruzzo, lanieri editore; 12 agosto Oasi WWf 'I suoni del Sagittario', Passeggiata musicale. Il 13 agosto largo Sant'Agata "Quartetto Piano Piano". Il 14 agosto a Castrovalva "Apeiron Quartet" ,il 16 agosto in piazza Belprato 'The Big pumpikin Band'. Il 17 agosto in largo S.Agata 'Racconti d'Abruzzi. Il 20 agosto in piazza Belprato presentazione 'Ipnagogia' di Stefano Servillo.

Al Parco Croce di Montenerodomo (Chieti), 17-22 luglio 2/a Scuola Estiva Centro studi "G.De Thomasis" per universitari e dottorandi sui 'Problemi del Mezzogiorno". A Pescasseroli dal 27 al 29 luglio 18° Premio Nazionale Benedetto Croce. A Raiano dal 31 agosto al 2 settembre 2° Festival della Filosofia "Animale razionale e politico".

Al Parco Silone di Pescina: dal 19 al 22 agosto 26° Premio Internazionale Ignazio Silone.

"Il primo ottobre a Pescina si terrà il 1° Festival dei Parchi Letterari in Abruzzo - ha fatto sapere De Marsanich - Ogni evento trasmette grandi emozioni che coinvolgono il luogo e stabiliscono legami con le persone e l'ambiente circostante.

Siamo pronti all'ingresso del quinto Parco Letterario, quello urbano nel centro storico di Pescara, il 'Flaiano D'Annunzio' in orso Manthonè". (ANSA).