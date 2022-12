Chef Zonfa omaggia Rotolo e Petronio a Campo Imperatore

(ANSA) - L'AQUILA, 06 DIC - Un omaggio enogastronomico a due icone della pastorizia abruzzese, Gregorio Rotolo e Giulio Petronio, scomparsi di recente, si celebrerà sabato 17 dicembre nell'ostello più alto d'Europa, a Campo Imperatore, sul Gran Sasso a 2.115 metri di altitudine, per l'occasione raggiungibile con una corsa speciale della funivia.

Un tributo, in vista del Natale, a cura degli organizzatori di "Una domenica fuori porta", l'iniziativa itinerante sulle strade del gusto d'Abruzzo. L'omaggio è dunque all'eredità di Rotolo, che da Scanno ha reso celebri i suoi formaggi oltre i confini nazionali, e Giulio Petronio, che ha portato alla ribalta il pecorino canestrato di Castel del Monte, presidio Slow Food.

Il pranzo, che sarà accompagnato dai vini d'altura di Castelsimoni, azienda di Cese di Preturo (L'Aquila), sarà impreziosito da un piatto che lo chef William Zonfa realizzerà proprio con il Gregoriano, forse il formaggio più famoso creato da Rotolo: un pecorino morbido, aromatico, dalle tipiche forme schiacciate e arrotondate sul bordo, a crosta bianca o verdastra, che acquista morbidezza con la stagionatura, fino a diventare quasi stracchinato. Prima del pranzo, i partecipanti saranno accolti dall'assaggio del pecorino canestrato accompagnato dai vini Castelsimoni, che poi ritroveranno in tavola.

"Una domenica fuori porta" è un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, che ha l'obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati. Info: unadomenicafuoriporta@gmail.com, 0862-295927 o 345-5817185. (ANSA).