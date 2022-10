Villa Santa Maria, torna la tradizionale Rassegna dei Cuochi

(ANSA) - VILLA SANTA MARIA, 14 OTT - Da oggi fino a domenica 16 torna a Villa Santa Maria (Chieti) la Rassegna dei cuochi.

Eventi, show cooking e spettacoli animeranno il borgo che per tre giorni sarà patria dell'arte culinaria. "Siamo felici di annunciare la 42/a edizione della rassegna che storicamente rappresenta il nostro paese - dichiara il sindaco Giuseppe Finamore - Dopo due anni in cui abbiamo omaggiato in forma privata San Francesco Caracciolo, patrono dei Cuochi d'Italia, finalmente possiamo accogliere il numeroso e appassionato pubblico che ci segue". Oggi alle 16 l'accoglienza dell'Olio Votivo della Federazione Italiana per i Servizi Ristorativi e Alberghieri della Regione Calabria. A seguire messa nella Chiesa di San Nicola di Bari, stasera il Conviviale dei Cuochi.

Domani, sabato 15, mattina con la Junior Cocktail Competition degli studenti dell'Istituto alberghiero "G.Marchitelli", nel pomeriggio show cooking prima con lo chef abruzzese Davide Nanni, poi con lo chef Enrico Derflingher, noto per aver deliziato i palati della Regina Elisabetta II e dell'ex presidente degli Usa George W. Bush senior: presenterà il risotto Regina Vittoria. Alle 20 cena preparata dagli chef di Villa Santa Maria. Domenica 16 nel pomeriggio show cooking dello chef Moreno D'Antuono, poi presentazione del Buffet dimostrativo sull'Arte culinaria.

A completare il programma gli aperitivi offerti da Campari Group, Bevande Futuriste, Di Cicco Liquori e Francesco Iannamico, in collaborazione con l'Associazione italiana barmen e sostenitori delle sezioni Abruzzo e Molise e Lazio e Umbria; degustazione di olio extravergine e di vini con il sommelier Gianluca Marchesani e un momento dedicato alla storia e alla preparazione del Parrozzo d'Abruzzo con Pierluigi Francini. Fino a domenica si potrà visitare il 'Museo del cuoco' che a Palazzo Caracciolo custodisce documenti fotografici, attestati e attrezzi da lavoro dei grandi cuochi del paese.

L'evento, organizzato dall'Associazione Cuochi Valle del Sangro e dal Comune di Villa Santa Maria con il patrocinio della Regione Abruzzo, si avvale della collaborazione dell'Ipssar "Marchitelli" e del pastificio De Cecco, partner ufficiale della rassegna da 42 anni. (ANSA).