'Tornareccio Regina di Miele', 16/a edizione 8 e 9 ottobre

(ANSA) - PESCARA, 28 SET - Sabato 8 ottobre e domenica 9 a Tornareccio (Chieti) torna 'Regina di Miele' nella sua formula originale con stand, convegni, degustazioni e momenti di intrattenimento, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco.

Apertura degli stand dalle 11 alla mezzanotte sabato e dalle 9 alle 22 domenica. "Regina di Miele è un fiore all'occhiello del nostro territorio - spiega il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone - e siamo davvero felici di riproporla nelle sua versione completa. Il rapporto tra produttori e pubblico è il successo di questo evento".

Quest'anno prevista l'elezione dello Stand Regina di Miele 2022, concorso in cui i visitatori saranno chiamati a votare lo spazio espositivo più accogliente, originale e creativo. Atteso lo spettacolo di Maxi Manzo, musicista italo argentino che ha un legame particolare con Tornareccio, paese d'origine di sua nonna Dora: in scena, domenica alle 18, "El vestido de Dora", spettacolo ispirato all'omonimo docufilm, vincitore del Premio Flaiano 2022 per la prima edizione Under 35 della sezione di Italianistica. Maxi Manzo, componente del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo (Cram) ha partecipato anche alla seconda edizione di Tornareccio Music Camp, iniziativa che ad agosto ha portato la grande musica tra i vicoli del borgo. Altro ospite sarà è il pilota abruzzese di motociclismo Nicola Gianico.

Tra i convegni "ll mondo del miele, tra nuove opportunità e tradizione" si terrà domenica mattina (ore 10.30) nella Sala polivalente 'Remo Gaspari': parteciperanno, accanto alle autorità, Giancarlo Naldi, direttore dell'Osservatorio Nazionale Miele, e Luigi Iacovanelli, presidente dell'Associazione Apicoltori Professionisti d'Abruzzo. Si parlerà del comparto del miele, delle prospettive future e della qualità dei mieli d'Abruzzo.

Domenica mattina premiazione del concorso nazionale "Tre Gocce d'Oro - Grandi Mieli d'Italia", sezione Grandi Mieli d'Abruzzo, con la proiezione del documentario "Apicoltura, volti e storie di una tradizione senza tempo". (ANSA).