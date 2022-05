Agrifood, da Arabia Saudita in Abruzzo, 29 buyer in tour

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - "L'Abruzzo vi accoglie a braccia aperte, nella convinzione che questi intensi tre giorni alla scoperta del nostro territorio e delle nostre eccellenze dell'agrifood, tra cui tartufo, zafferano e olio, vi faranno innamorare dell'Abruzzo e che questa sarà la premessa per attivare feconde collaborazioni, durature relazioni commerciali ed economiche, con reciproco e grande vantaggio". Con queste parole il vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente ha dato il benvenuto oggi, nella sala consiliare del Comune di Pescara, alla delegazione dei 29 importanti buyer dell'Arabia Saudita, ospiti fino a martedì 10 maggio in Abruzzo, nell'ambito dell'iniziativa di internazionalizzazione dell'agrifood sostenibile e d'eccellenza, portata avanti dalla Regione per mano dell'Agenzia regionale per le attività produttive (Arap).

Una tre giorni cadenzata da visite nelle quattro province, con degustazioni, lezioni tenute da esperti e operatori del settore, eventi specifici e diffusi di incrocio tra l'offerta interna e la domanda internazionale di operatori del settore: in particolare, i manager rappresentanti della grande distribuzione incontreranno Istituzioni e 24 imprenditori che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata da Arap nelle scorse settimane. La delegazione araba è composta dai partecipanti alla manifestazione internazionale Cibus di Parma, conclusa ieri: si tratta di manager di grande distribuzione nel mercato arabo operanti nel settore degli iper-market, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento. La missione fa parte di un più ampio piano di internazionalizzazione per le imprese, partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo nelle spedizioni all'Expo di Dubai e a Bruxelles. "La vostra presenza qui - ha aggiunto Imprudente - rappresenta già un successo e un risultato concreto dell'imponente attività di conquista di nuovi mercati messa in campo dalla Regione Abruzzo, come mai era accaduto prima.

Ponendo al centro proprio l'agrifood, che è il più grande veicolo di comunicazione del territorio e della sua economia". "Altre regioni del Nord Italia - ha detto il presidente Arap Savini - sono partite con l'internazionalizzazione molto prima di noi. Ora anche l'Abruzzo, grazie all'intraprendenza della Regione, recita un ruolo finalmente da protagonista. Siamo consapevoli che il mercato saudita è emergente nel settore del turismo e nei prossimi anni metterà in campo enormi investimenti. In questo scenario possono recitare un ruolo importante anche nostri eccezionali prodotti come lo zafferano e tartufo o l'olio extravergine di oliva. La mia convinzione è che tornerete in Arabia Saudita con questi prodotti, lasciando in Abruzzo un po' del vostro cuore".

"Siamo davvero onorati di questa grande ospitalità - ha detto a nome degli imprenditori ospiti Tamer Gialal Osman - e lieti di avere l'opportunità di scoprire la vostra regione, conoscere a fondo i vostri prodotti di eccellenza e il territorio da dove nascono. La nostra delegazione è composta da professionisti che importano prodotti da tutto il mondo. Il made in Italy e l'agrifood italiano sono molto apprezzati nel nostro Paese, perchè sono molto creativi ed esprimono una qualità elevatissima. Siamo convinti che da questa esperienza potranno nascere importanti e feconde relazioni". Il dg Morgante ha colto l'occasione per fare il punto del progetto di internazionalizzazione. "In soli tre mesi abbiamo coinvolto 120 imprese abruzzesi e oltre 100 prodotti di eccellenza. Ma non solo, stiamo monitorando anche i social e i numeri dicono che il marchio Abruzzo sta crescendo costantemente in visibilità e diffusione". Alla conferenza stampa, al fianco di Imprudente, hanno preso parte il vicepresidente Arap Maria Assunta Iommi, il direttore generale Antonio Morgante, e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

