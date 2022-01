A Termoli 60 cuochi da 4 regioni per corso alta formazione

(ANSA) - TERMOLI, 11 GEN - Sessanta cuochi da quattro regioni, Basilicata, Molise, Campania e Puglia, a Termoli per un corso di alta formazione in vista dei Campionati della Cucina Italiana 2022, in programma a febbraio a Rimini. L'iniziativa, promossa dalla Federazione italiana Cuochi area sud, con Salvatore Turturo, presidente Unione regionale Cuochi Puglia, e Massimo Talia, presidente dei cuochi in Molise, ha visto la preparazione di un piatto tipico termolese, appartenente alla tradizione marinaresca, il "Pappone", con il Tintilia, vino da vitigno autoctono del Molise, e altre specialità locali. Relatori del corso i coach della Nazionale Italiana, Deborah Fantini e Lorenzo Lacriola. Al centro della formazione, le regole su sicurezza lavoro, tattica, igiene, relazioni, pratica e degustazioni. Gli chef sono chiamati non solo alla preparazione delle pietanze, ma anche a un impiattamento originale ed esteticamente accattiavante, oltre che a curare il proprio aspetto. (ANSA).