Pesca 'sostenibile'su Costa Trabocchi,fondi per attrezzature

(ANSA) - CHIETI, 25 AGO - Proteggere il mare della Costa dei Trabocchi contribuendo alla crescita delle sue risorse biologiche e aiutare gli operatori della piccola pesca a migliorare il rendimento dei propri sforzi lavorativi. Con questo obiettivo il Flag Costa dei Trabocchi, gruppo di azione costiera, ha emesso un avviso pubblico attraverso il quale mettere a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 118 mila euro derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (PO FEAMP 2014-2020). Beneficiari del bando sono armatori e proprietari di imbarcazioni per la pesca artigianale residenti o con sede legale/operativa in uno dei comuni costieri della provincia di Chieti (da Francavilla al Mare a San Salvo). I soggetti interessati potranno contare su un contributo massimo di 3.000 euro (a fronte di una spesa massima ammissibile pari a 3.750 euro), non cumulabile con altri sostegni pubblici goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.

L'Azione intende favorire investimenti destinati ad attrezzature che migliorino la selettività della pesca riguardo a taglia o specie; sostenere investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminino i rigetti evitando e riducendo catture indesiderate; promuovere investimenti in attrezzature che limitino ed eliminino gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino. L'obiettivo è favorire l'acquisto di nuovi strumenti utili a una pesca più selettiva e sostenibile, come reti a maglie più larghe di quelle attualmente in uso, nasse rigide per la cattura di cicale di mare e seppie, cogolli e cestelli per le lumachine di mare.

"L'Azione si colloca nell'ambito dell'Obiettivo Specifico '1.C - Miglioramento dell'immagine e della richiesta di mercato del prodotto ittico della Costa dei Trabocchi' - specifica il presidente del Flag Franco Ricci - Si tratta di un avviso dedicato agli operatori della piccola pesca per l'acquisto di attrezzature più selettive e sostenibili. Quando si pesca spesso nelle reti finiscono anche pesci sottotaglia che non possono essere commercializzati e rappresentano un problema in termini di smaltimento dei rifiuti. Dal punto di vista ambientale, questo provoca anche un impoverimento del mare e non ce lo possiamo permettere. A breve comunicheremo i nominativi dei tecnici individuati dai Comuni della Costa dei trabocchi e da noi formati per aiutare le imprese a presentare domanda in maniera corretta. Con una dotazione di 118 mila euro riusciremo a soddisfare le richieste di circa 40 pescatori".

Per le domande di partecipazione si devono utilizzare i moduli disponibili su www.flagcostadeitrabocchi.it, da inviare entro le ore 23.59 dell'8 ottobre 2021, a mezzo Pec, a gac.costadeitrabocchi@legalmail.it, oggetto: "Nome beneficiario - domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Azione 1.C.2 del PdA del FLAG Costa dei Trabocchi". (ANSA).