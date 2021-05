'Dolci di natura', tradizioni scannesi in un box

(ANSA) - SCANNO, 11 MAG - Lasciarsi coccolare dai dolci sapori della natura, gustando l'originale qualità che solo l'antica sapienza artigianale sa offrire: è questo l'obiettivo del box 'Dolci di Natura' ideato in tempi di pandemia per la vendita online dalla storica pasticceria Di Masso di Scanno (L'Aquila). All'interno del box ci sono Pan dell'Orso, snack ricoperti di cioccolato fondente e con gocce di cioccolato puro, mostacciuoli misti fatti a mano, amaretti di Scanno, morbidi e ricchi di gusto e frollini farciti con confettura extra d'uva scrucchiata. Prelibatezze create ancora artigianalmente con ingredienti di prima scelta: farine italiane, uova fresche, burro di latteria, vaniglia di Tahiti, mandorle pugliesi, miele d'Abruzzo. La pasticceria che funziona da 70 anni è gestita dalla terza generazione, formata dai fratelli Giulio, Angelo e Alessandro Di Masso, a seguire le orme dei nonni Angela e Peppino e dei genitori Gino e Maria. Attraverso lo shop on line del sito dimassoscanno.net, è possibile ordinare i prodotti preferiti, oppure gustare i pezzi forti con il box "Dolci di Natura". (ANSA).